Asesinan brutalmente al papá de Kim Samuel, famoso cantante de K-Pop

Las autoridades mexicanas se encuentran investigando la muerte del papá de cantante Kim Samuel, en San José del Cabo, Baja California Sur. Su cuerpo fue encontrado sin vida con aparentes signos de violencia física.

El pasado 16 de julio, la Procuraduría General de Justicia recibieron el reporte de la presencia de un cadáver dentro de un condominio.

Los restos del empresario José Arredondo presentaban huellas de violencia “al parecer por un objeto contuso”, reportó AFP.

El mexicano de 58 años era el padre del famoso ídolo de K-Pop, quien aún no se ha pronunciado en redes sociales al respecto.

José administraba una agencia automotriz en Bakersfield, California. Llegó a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, junto a su hermano, sin saber inglés.

Ya en los 90 había ahorrado suficiente dinero para comprar una lote de autos, que le llamó Family Motos Acura.

Extendió sus negocios y así llegaron Taft Family Motors, Family Used Cars, Delano Family Motors, Delano Family Motors Hyundai, Fillmore Family Motors, and Santa Paula Family Motors.

Tuvo dos hijos: Mariana y Samuel Kim Arredondo, quien nació en Estados Unidos.

El artista tiene 17 años y comenzó su carrera artística apareciendo en los anuncios comerciales del concesionario de automóviles de su papá.

Debutó como parte del dúo musical de hip hip coreano 1PUNCH, junto al rapero One, en 2015. Pero el dúo se disolvió, y Samuel lanzó más música junto a Silentó. Juntos, ganaron el premio de Colaboración Global en los Seoul Music Awards.

Para 2017, debutó como solista. Participó en la segunda temporada del reality show Produce 101, aunque para sorpresa de sus fans, no quedó como integrante de la boy band Wanna One.

Cuando se enteraron de la triste noticia, los fans del cantante le han enviado mensajes de apoyo por medio de las redes sociales.

Mis condolencias y fuerza para Kim samuel y su familia que no me puedo imaginar por el dolor que están pasando.😢 Solo espero que se haga justicia por el asesinato de su padre. pic.twitter.com/odRIaiLR7O

Me acabo de enterar que asesinaron al padre de Kim Samuel… Mis mas sinceras condolencias a el y a toda su familia… No me quiero imaginar lo que es perder a un padre… Se fuerte!!! Y vive la vida como si no hubiese un mañana :'3 #StayStrongSamuel pic.twitter.com/mBMquOLpiz

