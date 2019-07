Revelan el nombre de la famosa con la que Yolanda Andrade se casó

Hace unos días, Montserrat Oliver dejó en evidencia a Yolanda Andrade, esto luego de que publicará un video en el que contaba que la presentadora se había casado con una famosa mujer.

La conductora lo aceptó y confesó que fue un casamiento “simbólico” y “muy bonito”, pero que todo fue en secreto.

"Ese era un asunto que le dije a Montse que borrara. No lo borró. No importa. Ya se enteraron todos", afirmó Andrade.

La presentadora del programa “Montse & Joe” explicó que el enlace se celebró en Ámsterdam. Asimismo, detalló que existen fotos y videos del casamiento con su expareja, a quien aún quiere muchísimo.

"Me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas", dijo la celebridad.

Cuando los periodistas abordaron a la conductora ella indicó que no puede decir con quien se casó, ya que es una mujer famosa y tal vez no quiere que el asunto sea conocido.

"Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado", comentó la mexicana.