Yolanda Andrade revela detalles de su boda... ¿y el nombre de la famosa con quién se casó?

Hace unos días, Monserrat Oliver dejó en evidencia a Yolanda Andrade, esto luego de que publicará un video en el que contaba que la presentadora se había casado con una famosa mujer.

La conductora lo aceptó y confesó que fue un casamiento “simbólico” y “muy bonito”, pero que todo fue en secreto.

“Ese era un asunto que le dije a Monserrat que borrara. No lo borró. No importa. Ya se enteraron todos”, afirmó Andrade.

La presentadora del programa “Montse & Joe” explicó que el enlace se celebró en Ámsterdam. Asimismo, detalló que existes fotos y videos del casamiento con su expareja, a quien aún quiere muchísimo.

Pese a las interrogativas por parte del equipo “Ventanenado”, Yolanda explicó que no puede decir con quien se casó, ya que ella es una mujer famosa y tal vez no quiere que el asunto sea conocido. Sin embargo, prometió que le iba a preguntar si podía revelar su nombre.

“Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado”, comentó la mexicana.

Además, Yolanda Andrade comentó: “Sí, me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa, fue todo simbólico. Muy, muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas".

Los amoríos de Yolanda Andrade

Algunos medios han especulado que el nombre de la famosa corresponde a Melissa Garrido. Según los tabloides, la boda se celebró en 2016.

Recordemos que Yolanda ha sido relacionada con varias mujeres del espectáculo. Hace tan solo unos días, durante el programa “Montse & Joe”, la conductora afirmó que había sostenido un romance con una de las invitadas.

A pesar de que Andrade no está acostumbra a hablar de su vida privada, no tuvo más remedio que confesar que había salido con la modelo Lorena Meritano.