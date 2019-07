VIDEO. Hija de actriz mexicana es víctima de impacto de bala en cara y cuello

La hija de la actriz Roxana Chávez fue de nuevo agredida brutalmente por dos mujeres, y que al parecer la han lastimado en varias ocasiones.

Roxy Brown compartió un video en su cuenta de Instagram para revelar más detalles, y además compartir las heridas.

"Llevo tres años violentada por dos mujas de esta y otras más maneras, como pueden ver tengo impacto de bala en cara, cuello y pecho", expresó.

La cantante se dio a conocer en 2014 cuando participó en el reality show La Voz México, dentro del equipo de Laura Pausini, donde aunque no avanzó hacia la final, su participación fue destacada.

Tras el ataque, Roxana invitó a los internautas a unirse con la etiqueta #MujerContraMujer para contar sus historias.

Algunas celebridades se unieron a su denuncia, entre ellas Alma Cero. La actriz compartió el clip en su redes sociales para mostrar su indignación.

En un principio sus seguidores se quedaron en shock pensando que ella era la víctima.

"Hey amores… No hay una sola razón que justifique la violencia de ningún tipo, de por si las mujeres la tenemos difícil en este mundo de hombres. ACLARO NO SOY YO. Es la hermana de alguien que adoro y respeto, pero no porque no sea yo, deja de indignarme ¿Por qué no podemos ser un poco más camaradas entre nosotras? No #mujercontramujer si #sororidad", fue el texto con el que compartió el video.

No es la primera vez

La cantante denunció en Instagram que desde el 2017 sufrió la primera agresión física, "cuando aún no sabíamos que eran dos mujeres, conocidas por nosotros y conocidas entre sí".

Una mujer con una navaja intentó asesinar a finales de marzo de ese año a la mujer, cuando salía de su casa.