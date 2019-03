Jimena Pérez, “La Choco”, será conductora de La Voz México en Tv Azteca

La conductora del programa de espectáculos Ventaneando, Jimena Pérez, mejor conocida como “La Choco”, será la conductora de La Voz México, que realizará, por primera vez TV Azteca.

De acuerdo con la comunicadora Ana Alvarado, la presentadora es la confirmada para dirigir esta nueva emisión del reality show que se estrenará este mes.

En el programa Todo para la Mujer, Alvarado dijo: “Va ser la 'La Choco' Pérez, que está actualmente en Ventaneando… ella va ser la conductora de La Voz”.

Explicó que a la cuñada de Atala Sarmiento le “están dando la oportunidad y espero que lo haga bien, es muy guapa…es su prueba de fuego” dijo.

Por otro lado, la periodista también reveló los nombres de los coaches de esta edición.

“En el jurado ya confirmados Yair, Belinda y Ricardo Montaner, esos serán finalmente, después de que se habían manejado muchos nombres” afirmó la periodista de espectáculos.

Inicialmente se había especulado que la actriz Jacqueline Bracamontes sería la conductora de esta nueva edición del exitoso reality show de canto, pero obviamente no.

La Choco "rival" de Atala Sarmiento

La conductora reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda que Sarmiento fue "presa de la envidia", pues con la llegada de "La Choco" a "Ventaneando" todo cambió.

Sin embargo, la aludida respondió algún tiempo después a lo dicho por su exjefa.

La ahora presentadora del programa de Televisa Intrusos, en donde comparte créditos con Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle, escribió:

"Hace 6 meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me toca en lo personal intentando enemistarme con mi familia. No importa cuántas veces, por cuánto tiempo y cuántas personas continúen intentándolo. Yo voy a seguir adelante, cada vez más fuerte, porque todas sus tormentas las voy a convertir en arco iris".

* Con información de Marisol Orta.