Selena Gomez sufre falla de vestuario y enseña parte íntima

Selena Gomez olvidó para siempre a Justin Bieber, y así lo mostró al borrar hasta la última foto del cantante en su cuenta de Instagram.

El canadiense es pasado en su vida y por culpa de él ha vivido duras situaciones. Pues el año pasado estuvo en un centro de rehabilitación por sufrir una crisis nerviosa.

Mientras tanto él se ha enfadado varias veces con sus seguidores. Aquellos que intentan desestabilizar la relación entre Hailey Baldwin y él, pues muchos creen que la modelo se metió en la relación entre Gomez y Bieber.

Ahora la celebridad volvió a dar de qué hablar por unas foto que circula en las redes sociales donde ella aparece luciendo muy sexy.

La cantante fue captada vistiendo este sexy vestido negro, con un par de escotes tan pronunciados que en un instante el aire provocó que se le viera todo.

Para su mala suerte, este outfit la traicionó y dejó ver su ropa interior color nude.

Twitter

Twitter

¿Es una indirecta?

Justin colaboró en el nuevo single de Chris Brown y hay quienes aseguran que un fragmento está inspirado en su ex pareja.

Se trata de "Don't Check On Me"; sin embargo, lo que llamó la atención fue el "brutal mensaje" que le envía a la exestrella de Disney.

"Puedo estar en tu cabeza pero no te preocupes por mí. Mi corazón vuelve a estar entero, no me falta un latido. No estoy perdiendo el sueño. No te lo tomes de manera personal pero ahora no te puedo contestar. Estoy distante porque no quiero que me encuentres ahora. No dejo que los fantasmas de nuestro pasado influyan en mi futuro.

Estoy liberado. La energía es cíclica, siempre vuelve. Recíprocamente. Ya no tengo más lágrimas. No busques más empatía de mí en los próximos años. Oh no, no necesito tu compasión", canta el canadiense.