FOTO. Hacen viral el desnudo completo de Jennifer López antes de ser famosa

Jennifer López es una de las celebridades que arranca suspiros por sus exuberantes curvas, que mantiene a la perfección a sus casi 50 años.

Una alimentación balanceada y una rutina de ejercicios es el secreto de su envidiable anatomía.

En muy pocas ocasiones, la cantante se ha dejado ver como Dios la trajo al mundo. Pero en las últimas horas se ha hecho viral una foto donde aparece completamente desnuda.

A juzgar por el aspecto de la Diva del Bronx, la imagen pertenece a los primeros años de su carrera, cuando todavía no ostentaba la fama mundial que tiene hoy en día.

Una instantánea que no han tardado en reproducir algunos de los fans en las cuentas que tienen abiertas en Instagram dedicadas a la cantante, donde acumulan cientos de comentarios al respecto halagando su belleza.

A post shared by Jennifer Lopez Source (@jlo.source) on May 19, 2019 at 8:44am PDT

La apretada agenda de JLo no para, entre los últimos trabajos se encuentran la publicación del sencillo "Medicine" y su videoclip, que lo promociona en las redes sociales y en las plataformas digitales de música.

Además, terminó el rodaje de Hustlers, su última película, que ha estado rodando en Nueva York y que pronto podremos ver en la gran pantalla.

¡Vuelve a los escenarios! Ella está a punto de embarcarse en su nuevo tour 'It's My Party', el cual será uno de los más especiales para la cantante ya que está a punto de celebrar su cumpleaños número 50 y quiere llevar su fiesta a todos lados para vivir un momento único junto a sus fans.

It’s crunch time and the party is only starting to heat up. 🔥 THREE WEEKS UNTIL TOUR!!! #JLOItsMyParty 🎉 FULL VIDEO: https://t.co/D5t2vRVkFF pic.twitter.com/zV5eTWBEAL

— Jennifer Lopez (@JLo) May 20, 2019