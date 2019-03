Fernando Carrillo mostró su erección mañanera, borró la foto y sus fans la viralizan

¡Lo hace de nuevo! Fernando Carrillo sorprendió una vez más a sus seguidores al compartir una sugerente foto de su cuerpo.

Poco después de acaparar los titulares por su supuesto coqueteo con Irina Baeva, mientras ella iniciaba una relación extramarital con Gabriel Soto, el actor vuelve a genera polémica.

Por medio de su cuenta de Instagram, el venezolano compartió una candente imagen para mostrar a sus fans cómo había despertado ese día.

Sin embargo, las miras se fueron directo a sus atributos masculinos.

"Tú ¿cómo te despiertas? Feliz fin de semana. ¡Los amo! Quiéranse y acéptense y no permitan que NADIE le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy viernes. Feliz y bendecido. Y tú? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pawnnnnnnn!! Semi despierto”, escribió.