Revelan primera imagen de la segunda temporada de "La Casa de las Flores"

Después de varios meses ausente, la fiebre de “ La Casa de las Flores ” regresó para encender de nuevo las redes sociales.

Todo gracias al director de la serie de Netflix, quien publicó la primera fotografía del rodaje de la segunda temporada.

Manolo Caro utilizó su cuenta de Instagram para mostrar a Paulina de la Mora, en su papel de Cecilia Suárez, caminando por las calles de Madrid, España.

“Paulina de la Mora caminando por la gran vía. Arrancamos!”, escribió el director.

Paco León forma parte del elenco principal con su papel de María José, ex pareja de Paulina, que regresa desde España para ayudar a su familia tras el suceso con el que parte la primera temporada.

La expectativa y la emoción no se pudo esperar entre los seguidores, pues la serie fue muy exitosa durante el 2018.

Hasta ahora se desconoce la fecha en que será estrenada la nueva temporada, la cual pretende traer a los mismos actores para dar continuidad a la polémica familia.

Le dice adiós

Verónica Castro decidió no continuar en la segunda temporada de la famosa serie, pues no estuvo de acuerdo con algunos cambios de su personaje que incluían escenas subidas de tono.

En una entrevista la actriz confesó que decidió no seguir con el proyecto pues el director le propuso que su personaje tuviera encuentros sexuales con otros.

"Yo le dije a Manolo que ya no, no quería hacer cosas con hombres, cosas muy sexuales y no, la verdad es que yo ya no soy una persona joven, yo tuve la culpa porque frené las ideas de Manolo, pero es que ya no estoy para hacer esas cosas, no quería hacer cochinadas con hombres, ya no estoy para eso, que lo hagan los que están jóvenes", dijo en la entrevista.

Aún no se establece qué pasará con Virgina de la Mora. Mientras tanto, Castro ya tiene muchos proyectos en puerta.