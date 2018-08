Netflix le prohíbe a Cecilia Suárez hablar como su personaje "Paulina de la Mora"

La peculiar manera de hablar de Cecilia Suárez, como el personaje de Paulina de la Mora en "La Casa de las Flores", se ha vuelto una sensación entre los fans de la serie de Netflix.

Tanto así que se creó el reto #PaulinadelaMoraChallenge, en el que el público intentó imitar su tono de voz.

La forma inusual y pausada que usa la actriz en su rol ha causado sensación, y los fanáticos no se cansan de escucharla.

Hace unos días compartió un video hablando como Paulina luego de que el hashtag se hiciera tendencia en México.

Pese a la popularidad que ha ganado, la actriz firmó una cláusula en su contrato donde se especifica que no puede hablar como el personaje durante las entrevistas.

Esta semana, Cecilia asistió como invitada al programa de Adela Micha, "La Saga Live", donde reveló la razón.

"No puedo reproducirlo por políticas con Netflix, me lo piden muchas veces pero no se puede hacer", respondió cuando le pidieron que hablara como Paulina de la Mora.