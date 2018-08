FOTOS. Protagonista de "Somos Tú y Yo" se desnuda en la nueva serie de Netflix

Mi felicidad es indescriptible el día de hoy ❤️ acabo de salir de la Premier de @lacasadelasflorestv estuve rodeada de mis mejores amigas, mi manager, mi novio y de gente extremadamente talentosa de la que me siento demasiado orgullosa de poder decir “estuve en un proyecto con ellos”. Estar en una serie original de Netflix y aparte dirigida por el duro de @manolocaro es wow… . . . Gracias a mi mamá, USTEDES, mis amigos, mi novio, mi manager y toda la gente bonita que me rodea por todo el apoyo y por todo el amor ❤️ . . Nos vemos el 10 de agosto en Netflix amigos, en La Casa de las flores 💐 . . Vestido: @lobmoda @steponfashion . . Gracias infinitas a mi manager @leonor_garzon por este logro a mis amigas @erasoandrea @solangeromero._ @vanessasuarez6 @unatalluisa a mi mamá a la distancia y a ti mi amor @lassomusica por acompañarme en este día tan especial 🙏🏻❤️👌🏻

