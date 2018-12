Las fotos sin censura de los famosos víctimas de hackers durante 2018

De nuevo las redes sociales fueron el escenario perfecto para la difusión de fotos íntimas de los famosos por culpa de los hackers.

Los piratas informáticos estuvieron a la orden del día y ya son muchas las víctimas que han sufrido sus ataques.

Este 2017 no fue la excepción y existe una larga lista de celebridades que han pasado por el mismo problema como Kendall Jenner, Ronda Rousey, Shaw Mendes, entre otras.

Ellos cayeron en las trampas de los hackers, que hicieron virales las fotos de estas celebridades desnudos.

No pudieron evitarlo

Laurie Holden

Aproximadamente doce fotos íntimas fueron filtradas en las redes sociales donde la protagonista de "The Walking Dead" aparecía sin ropa.

En las imágenes se puede observar a la rubia posando frente al espejo haciendo un topless. Mientras que en otras fotografías aparece sin ropa en la cama y junto a su pareja.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Sara Hyland

La actriz de “Modern Family” aparece totalmente desnuda en posiciones que son consideradas como sexuales.

En unas imágenes, la joven estrella se tomó una selfie frente al espejo mientras llevaba una bata blanca abierta dejando al descubierto sus partes íntimas.

Foto: Twitter

Drake Bell

En Twitter se revelaron imágenes del actor de "Drake and Josh" completamente desnudo, en la primera se aprecia al intérprete con unos entallados jeans luciendo su torso.

Las instantáneas fueron subiendo de tono, en la segunda se observa al hombre de 31 años sin ropa y tapando sus partes íntimas con una toalla.

Filtran fotos de Drake Bell / Foto: Twitter

Paris Hilton

La bella mujer volvió a ser víctima de un hacker, que además de apropiarse de las fotos íntimas de la socialité, también le robó miles de dólares.

Según TMZ, la pirata informática Paytsar Bkhchadzhyan fue arrestada en 2017 y admitió ser culpable del delito de conspiración y fraude bancario.

Meses después fueron compartidas las imágenes.

Ronda Rousey

La privacidad de la expeleadora de la UFC quedó de nuevo expuesta por los hackers; sin embargo, no se descarta que un exnovio haya sido el responsable de difundirlas.

Ella no ha sido la única en sufrir este tipo de ataques en la empresa de la lucha libre, peleadoras como Paige, Charlotte y Kaitlyn, también han sido presas de sus propias imágenes.

Foto: Twitter

Fotos: Twitter / Fotos: Twitter

Shawn Mendes

El ídolo pop juvenil aparentemente se convirtió en víctima de los hackers debido a una foto que se ha hecho viral en mayo pasado.

En la imagen aparece completamente desnudo, tapando y apretando su zona íntima mientras a esta la cubre una diminuta toalla.

Manas, aseguran que es Shawn Mendes el de la foto, ¿será posible ese Paketaxo? 😍😈🔥 pic.twitter.com/KsQhcwTToG — LA MANA 💅 (@LaManaMX) May 15, 2018

Kendall Jenner

Piratas cibernéticos compartieron imágenes de la modelo no han dejado indiferente a nadie y no es para menos, si muestra toda su sensualidad y su escultural figura.

Ellas son un desnudo integral que, lejos de resultar ordinario, ha sido calificado como muy bello y elegante.

La modelo de 22 años posa tumbada a lomos de un caballo negro sin nada de ropa encima, mostrando su anatomía de forma sexy e insinuante, no dejando nada a la imaginación.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Las latinas no se quedan atrás

Mariana Seonane

Hace unas semanas circularon en redes sociales algunas fotografías de la cantante mostrándose en topless.

En las imágenes se le puede ver solamente con una toalla que cubre la parte baja, pero deja al descubierto su torso y enseña por completo sus senos.

Aparentemente, la intérprete de “Niña buena” se encuentra en el baño de lo que podría ser un gimnasio.

Ay mi #MarianaSeoane para qué te dejas tomar esas fotos 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/hQSY7ZnVJT — Paris Bradshaw (@parisciento) November 12, 2018

Patty López de la Cerda

La inseguridad cibernética es un gran problema que afecta a las celebridades en todo el mundo, hoy la afectada es la conductora de Azteca Deportes.

La hermosa presentadora sufrió un ataque de algún hacker cibernético quien obtuvo acceso a fotografías íntimas de la mujer en unas posiciones muy subidas de tono.

Circulan fotos íntimas de Patty López / Foto: Twitter

Circulan fotos íntimas de Patty López / Foto: Twitter

Alma Cero

Un escándalo le quitó la paz a Alma Cero, luego de que un hacker invadiera su intimidad para robar unas fotos en donde ella aparece desnuda.

No todas las imágenes fueron viralizadas por el ladrón cibernético; sin embargo, ella decidió hacerlas públicas luego de que fuera extorsionada.

La actriz se presentó en Ventaneando y en exclusiva reveló el desgarrador motivo por el que tuvo que aceptar hacer la atrevida sesión de fotos.

"Yo tuve la oportunidad de hacer este shooting, porque mi madre estaba desahuciada, y esta no es un carrera fácil, y en ese momento fue una gran oportunidad para mi, para tener el dinero, para darle medicina alternativa. No me arrepiento porque no me parece inmoral, inmoral hubiera sido ver a tu mamá morirse y no hacer nada al respecto”, contó entre lágrimas.

Alma Cero / Foto: Twitter

Gaby de "Enamorándonos"

La participante del reality de TV Azteca ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, primero provocó un escándalo por supuestamente enviar mensajes subidos de tono a otro participante que ya tiene pareja en el show.

Ahora protagoniza una nueva polémica, pues resulta que fue víctima de los hacker que filtraron fotos en una cuenta de Instagram donde dicen que es el supuesto pack de Gaby.

Foto: Twitter