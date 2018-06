Paola Rojas víctima de fuertes burlas tras video de Zague mostrando su miembro

Un escándalo provocó el exjugador y ahora analista de futbol, Luis Roberto Alves “Zague”, quien fue víctima de los hackers que lanzaron un video donde aparece mostrando su pene frente a un espejo.

El video está circulando en las redes sociales desde ayer, y ha provocado decenas de burlas y críticas.

Jamás creí que alguien pudiera superar el "te la comes" de @quiquegaray , pero hoy nuestro querido Zague ha hecho historia en las redes sociales. #Impresionante . pic.twitter.com/SDxd03bflI

Y debido a la grabación, la periodista Paola Rojas, esposa del exfutbolista, ha sido objeto del trolleo o bullying por parte de sus seguidores y otras cuentas.

Las burlas a ella fue debido a las "impresionantes" dimensiones del miembro de su pareja.

Ella no se ha manifestado respecto al tema, pero los comentarios en sus tuits informativos son respecto al video ya mencionado, aquí te dejamos algunos:

Pensaba que @PaolaRojas andaba con @LRZague por puro interés, pero ya me di cuenta de que es por amor 😍 #Impresionante

