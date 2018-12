Lourdes Figueroa: "La actual Miss Guatemala es de las candidatas más humildes"

A pesar de tener una agenda muy complicada, la exreina de belleza nacional y conductora de televisión, Lourdes Figueroa, hizo un espacio para platicar con Publinews sobre su participación como conductora en Miss Universo 2018.

Ella fue Miss Guatemala en 2009 y eso le abrió muchas puertas a nivel internacional, tanto así que Azteca Uno México la envió a cubrir este importante evento de belleza.

Durante su estadía ha hecho cápsulas para Venga la alegría, Todo un show, Ventaneando, Enamorándonos y Hechos AM.

Foto: Cortesía

Durante un momento que tuvo libre, platicó con nosotros para revelarnos más detalles del certamen, cómo lo ha vivido, su punto de vista sobre la guatemalteca Mariana García, entre otros temas.

Los sentimientos vuelven

¿Qué sientes de regresar al certamen?

Estoy super emocionada porque hace exactamente 10 años cumplí un sueño de representar a Guatemala como participante y ahora regreso como conductora. Soy la única persona que vive con las candidatas interna y tengo accesos a todos los ensayos, a los eventos y a platicar con ellas. Más que una conductora, como una amiga o una exMiss logro conseguir más información.

Como guatemalteca me siento muy feliz de estar aquí, estoy agradecida con la organización y con el canal Azteca porque me abrieron las puertas para poder viajar.

Cada año vemos cosas diferentes en Miss Universo, ¿este también lo será?

Miss Universo ha cambiado durante los últimos años, ahora se maneja de una manera diferente. El lema es "Miss Universe Confidently Beautiful", que busca una mujer integral más allá del físico, entonces estamos tratando de conocer más a las chicas, este año hay una piloto, varías con maestría. También se busca que tengan un propósito de servicio social.

Además, por primera vez en la historia, todo el jurado es un panel de mujeres líderes quienes estarán en la preliminar y en la ceremonia final. Entonces tendrán oportunidad de conocer más a las candidatas.

¿Qué pasó con Miss Sierra Leona en el "National Costume"?

Al principio eran 95 mujeres, pero lo que nunca había pasado es que una dejara de participar. La chica decidió llegar a Bangkok por mar en lugar de por aire; entonces se atrasó 10 días al certamen y ya no alcanzó a registrarse.

¿Cómo ves a Mariana García, la representante de Guatemala?

La veo muy bien. Desde mi participación ella ha sido una de las candidatas más humildes, es auténtica y veo que está disfrutando el evento. En años anteriores no es que no los disfrutaran, pero vi que no estaban presentes.

Estoy muy alegre con ella, siempre hace reír a todos, se lleva muy bien con la mayoría.

En redes sociales han criticado la participación de Miss España, Ángela Ponce, pero ¿cómo ha sido su

participación?

La verdad he tenido la oportunidad de compartir con ella en tres ocasiones, pero tengo prohibido hablar del tema.

Lo que te puedo decir es que está siendo tratada como una candidata más y ha hecho un muy buen desempeño.

Más detalles

La fecha "real" de Miss Universo es el lunes 17, en Tailandia; sin embargo, debido a la diferencia horaria será visto en países del occidente la noche del 16 de diciembre.

En América Latina

La transmisión en televisión de la final del Miss Universo 2018 se podrá seguir en América Latina a través de la señal de TNT en los siguientes horarios: