Mariana García, Miss Universe Guatemala, habla por primera vez sobre las acusaciones de fraude

El 31 de agosto será una fecha que siempre recordará Mariana García. Con tan solo 18 años, la representante del Departamento de Guatemala se alzó con la corona de Miss Universe Guatemala.

Con un cúmulo de sueños por cumplir, García nos cuenta un poco más sobre ella y por primera vez habla sobre los rumores que se dieron en torno a la supuesta compra de la corona.

La entrevista

¿Cómo te sientes de haber ganado la corona?

Es un logro muy importante para mí. A mis 18 años he logrado tanto. Esa noche me demostré que puedo lograr muchas cosas. Todo esto será un reto para mí, pero estoy segura que lo voy a superar.

¿Por qué decidiste ingresar al Miss Universo Guatemala?

Desde niña siempre tuve el sueño de ser una Miss Guatemala. Veía en la televisión a las reinas, como se desenvolvían, hablaban y ayudaban a la gente necesitada. Quiero ser una digna embajadora de Guatemala.

¿A qué te dedicas actualmente?

Estudio Administración de Empresas con gestión de negocios y emprendimiento. Cuando me gradúe pienso poner una empresa farmacéutica, la cual me permitirá ayudar a los más necesitados.

¿Qué nos puedes contar de tu preparación para el Miss Universo?

Estoy muy enfocada en ello. Estoy recibiendo talleres de modelaje, dicción, oratoria, entre otras cosas. Tengo preparadas muchas sorpresas, dentro de ellas el traje de fantasía que utilizaré.

Aclaración

¿Qué opinas de los comentarios que se han hecho en torno a que compraste la corona?

Quiero aclararles que no la compré. Me esforcé demasiado, me dediqué y logré alcanzar mis sueños. Quiero resaltar que luché contra viento y marea por este título. Puedo decir que soy una persona luchona y trabajadora.

Mariana Garcia del Departamento de Guatemala es la nueva Miss Universo Guatemala 2018. pic.twitter.com/hsSbcy95MR — Mónica Ávila (@MAvila_DP) September 1, 2018

Al final de evento, tu te acercas a tus compañeras, pero ellas te ignoran… ¿Cómo te sentiste en ese momento?

No me sentí desplazada. Sabía que ellas no lo hicieron a propósito. Todas fueron muy lindas conmigo. Yo te puedo decir que no querían robarme protagonismo.

¿Qué opinas de tu contrincante Keila Rodas?

Es una gran chica. Hizo una gran pasarela y dio su mejor desempeño. Pero tal vez no fue lo que los jueces estaban buscando. Aplaudo el esfuerzo que hizo.

Mariana Garcia del Departamento de Guatemala se lleva el primer premio de la noche en la gala del Miss Universo Guatemala al Mejor Traje de Fantasía. pic.twitter.com/K05W2MR6Hl — Mónica Ávila (@MAvila_DP) September 1, 2018

¿Te has hecho algún retoque?

Sí, de hecho me inyecté los labios de arriba porque los tenía muy delgados. Y tuve ortodoncia desde los 7 años.