VIDEO. El percance que sufrió Miss Guatemala por culpa de su vestido en la preliminar

A pocos días de la gala final del Miss Universo, Mariana García, Miss Guatemala 2018 se prepara para la recta final de la competencia.

Este martes se llevó a cabo la preliminar en vivo desde Bangkok, Tailandia, donde las 94 concursantes compitieron en trajes de baño y vestido de noche frente a un comité de selección.

Las puntuaciones del evento de la noche junto con una parte de la entrevista ayudarán a determinar los semifinalistas durante la transmisión.

#MissUniverse2018 El peso del vestido que lució Maria García le juega una mala pasada, pues su paso en la pasarela fue más lento que sus compañeras pic.twitter.com/vQitY4Qytd — Espectáculos (@Espectaculos_PN) December 13, 2018

¡Casi arruina todo!

La bella guatemalteca con un bikini fucsia y con un vestido beige con delicadas aplicaciones que le jugó una mala pasada durante su participación.

#MissUniverse2018 Así caminó Mariana García durante su presentación en traje de noche pic.twitter.com/cmulJ3R1XF — Espectáculos (@Espectaculos_PN) December 13, 2018

El peso del atuendo provocó una tensión en ella cuando se fue enredando en sus pies y sus pasos se hicieron más lentos y por su puesto su rostro reveló la incomodidad.

En una entrevista con Publinews, previo a la preliminar, la representante guatemalteca nos reveló más detalles de cómo han sido sus últimos días en esa ciudad.

Estoy más que lista. En los últimos meses he trabajado arduamente en mi preparación, lo cual me da mucha seguridad. Estoy muy emocionada, porque a pesar de que tengo tan solo 19 años, yo sé que haré un buen trabajo, como lo he estado demostrando en estos últimos días.