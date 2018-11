Edwin Luna revela lo que ayudó a que Paola Chuc ganará La Academia

Paola Chuc, Alexis, Katheryn, Diego, Silvia, Dalia y Fernando, los siete finalistas de La Academia 2018, vendrán a Guatemala para ofrecer un concierto junto Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

El cantante mexicano presentará su gira "Magia Tour" y tendrá como invitados a los siete jóvenes que hicieron vibrar domingo a domingo por las pantallas de TV Azteca.

Las entradas las puedes adquirir en "La Gran Jugada Restaurante", en la 13 calle 4-53 zona 9 o en la fanpage Shows Platinum Centro América.

Publinews platicó con el vocalista para conocer algunos detalles del esperado concierto, hablamos de Paola, de su vida íntima y algunos detalles de su carrera.

¡Único y por primera vez!

¿Por qué "Magia Tour"?

Le pusimos así a la gira por nuestro más reciente sencillo "Ya no me quieres", pues en el video me tocó hacer un papel de mago y además se utilizó mucha magia y queríamos conectar eso junto con el tour.

Vienes a dar un show inolvidable acompañado de los finalistas del reality, cuéntanos más detalles:

Siempre que vengo lo disfruto mucho porque este es un país que nos ha cobijado muy bien. Me da mucho gusto que nos acompañen los académicos, y surgió la idea de arrancarla aquí porque, como todos sabemos, la ganadora es guatemalteca.

¿Qué sorpresas veremos en el concierto?

Van a escuchar canciones que nos hicieron famosos hace un par de años y las recientes. Los académicos abrirán con su show como "Academia", después viene La Trakalosa y tenemos planeado hacer interacciones con ellos con nuestra música.

No pueden perdérselo, pues será la única oportunidad donde podrán verlos juntos, ya que el próximo año cada uno tendrá sus compromisos y una agenda más cargada.

Hablando de tu experiencia en La Academia, ¿qué fue lo que más disfrutaste de ser juez?

Primero estar allí, fue una vivencia totalmente distinta, algo que no esperaba que llegara en esta etapa de mi carrera y en este año. Haber participado fue un gran reto, porque tenía todo en contra para iniciar el proyecto, varios medios se preguntaron qué hacía una figura del regional mexicano en un show como este.

Sabía que lo que hiciera podía beneficiar o perjudicar al género, pero creo que hicimos muy buen papel porque al finalizar cada show se me acercaban para felicitarme. Al público le gustó lo que hice como juez.

¿Cómo ha cambiado tu vida después de la exposición que tuviste en reality?

Me siento feliz porque expandió nuestro mercado como La Trakalosa de Monterrey, personas que no conocían a la agrupación o al género voltearon a vernos.

En mi caso cambió mucho más, porque adquieres más compromisos y responsabilidades. Estás más expuesto y en la mira de cada cosa que haces. Ahora, por las redes sociales, debes tener cuidado en lo que compartes y cómo lo haces, no se trata de ser falso, pero sí honesto y real con tu público.

Me han hecho propuestas para trabajar en otros proyectos de televisión, hacer doblajes, y propuestas que yo jamás pensé en realizar.

¿Cómo viste el desempeño de Paola Chuc durante La Academia y cómo ves su proyección a futuro?

Desde que llegó yo le dije que era muy talentosa, su desempeño fue muy bueno. Aunque muchos dijeran que ella bajó su nivel, no fue así; lo que pasó es que los demás subieron el suyo entonces se volvió más competitivo todo.

Al final ella ganó por el apoyo no solo de su país, sino de miles de mexicanos. Creo que si solo la hubieran apoyado desde Guatemala o solo de México no lo hubiera logrado, tuvo que haber una conexión de ambos países para lograr la cantidad de votos que ella tuvo.

A mí me gustaría que ella llegará a ser una gran artista, esto ya no es responsabilidad de una disquera. Dependiendo de cómo una estrella se comporte se verá hasta dónde puede llegar.

Publinews Guatemala VIDEO. Productores de La Academia revelan por qué ganó Paola Chuc La joven guatemalteca cumplió su sueño y ayer se coronó como la ganadora de La Academia 2018, además de llevarse un millón de pesos, un auto nuevo y firmar para Warner Music.

En la intimidad

La Trakalosa es una de las agrupaciones de música regional mexicana más populares en la actualidad, ¿cómo vives esa fama?

Te cambia la vida, ya no puedes ir a los lugares que frecuentabas con naturalidad, también tienes que ser más variable a los lugares que vas.

He tenido que modificar la agenda para no perjudicar a mi familia, procuro tener más tiempo libre para estar con ellos.

Para mí, la fama es algo que llega por todo el sacrificio que hemos hecho, nunca la he buscado como principal motor para mi carrera.

¿Qué sientes de inspirar a muchos jóvenes a introducirse en este género musical?

Me da mucho gusto que quieran seguir esta carrera, pero trato de ser honesto con ellas al hablarles de la realidad. Hay muchos sacrificios para llegar a dónde quieres, pues es una carrera muy dura. No se trata solo de tener el talento, sino de luchar cada día.

Háblanos de tu vínculo con Guatemala, pronto te casarás con una guatemalteca y tu hija lleva las raíces de este país.

Mi relación con Kim ayudó a que la gente de aquí me conociera, se identificara conmigo de una manera distinta. Hay una conexión distinta porque a pesar de que no soy de aquí la gente me siente guatemalteco.