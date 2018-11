VIDEO. Paola Chuc e Isbo confirman su noviazgo con apasionados besos

View this post on Instagram

Eternamente agradecida por hacer realidad mi sueño. Hoy comenzamos la grabación de mi primer sencillo Gracias al apoyo de todos ustedes y de @warnermusicmex @laacademiatv @azteca @tvaztecaguate @aztecauno ⭐Estén atentos al gran lanzamiento el próximo 7 de diciembre ⭐