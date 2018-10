Paola Chuc: “No quería y no iba a ir al casting de ‘La Academia’”

Paola Chuc finalmente está en casa. Después de coronarse como la ganadora de la edición de este año de “La Academia”, la cantante guatemalteca regresó el fin de semana al país

Con una agenda sumamente apretada, la artista hizo un espacio para visitar la redacción de “Publinews”.

De entrada, su carisma fue primordial para hacer más amena la entrevista. Su sonrisa y alegría son más que contagiosas y esto fue lo que nos contó.

La entrevista

¿Cómo te ha ido en las calles de Guatemala? ¿Te han reconocido?

Me impresionó mucho. Me fui sin ser nadie, sin que me conocieran, y ahora regreso y me vengo a topar con un gran recibimiento. Mucha gente me ha escrito en mis redes sociales. No me lo esperaba. Ha sido una experiencia bellísima.

¿Quién considerabas que era tu competencia directa dentro de “La Academia”?

Isbo, veía que era una persona muy versátil: sabía bailar, dominaba bien todos los géneros y siempre sacaba los retos. Cuando salió, me impactó mucho. Nadie se lo esperaba.

Desde afuera teníamos la percepción de que Katheryn era tu competencia directa, pero resultó siendo tu amiga también… ¿En algún momento te sentiste intimada por el talento de Katheryn?

Tenemos una excelente amistad. Ella me ha estado contando cómo le ha ido en su gira con medios. A lo mejor todos nos veían como competencia, pero nosotras nos veíamos como hermanitas.

Muchas personas hablan de tu relación con Isbo… ¿Él te gusta?

Adal Ramones me hizo la misma pregunta y dije que sí. Él es súper lindo. En la caravana de bienvenida me preguntaban por él. Tenemos una gran amistad y es una persona súper importante para mí. Siempre me ha apoyado. Él me ayudaba y me aconsejaba. Había buena química.

Durante “La Academia” se dieron situaciones íntimas y fuera de lugar… ¿Estás fueron actuadas o reales?

La mayoría de cosas eran reales. Cabe resaltar que ciertas situaciones se dieron por retos que nos impusieron. Ahora la relación entre Ana y Diego fue real, fue algo muy bonito.

Más de Paola

¿Qué se viene ahora para Paola?

Espero que se vengan muchas cosas buenas. Pronto empezaré a grabar mi disco con la disquera Warner. Quiero que la gente se identifique con el ritmo que les voy a proponer. Quiero transmitir mis emociones mediante la música. No quiero reguetón, pero si quiero algo elegante, movido y bonito.

Tu estatura acaparó la atención durante este reality y a muchos les ha llamado la atención… ¿Cuánto mides?

Mido 1.40 centímetros de estatura.

A parte de tener una gran voz… ¿qué otros talentos tienes?

Me gusta dibujar, es como mi talento oculto.

¿Qué le dirías a las personas que no creen en los realitys show?

Yo tenía el mismo pensamiento. De hecho, no quería ir al casting de “La Academia” y no iba a ir. Quien me insistió fue mi mamá y fue una gran experiencia. El reality de “La Academia” da mucha polémica de lo que es real y lo que no, pero todo lo que pasa es real.

#EnDirectoLa ganadora de La Academia, Paola Chuc, visita las oficinas de Publinews y conoceremos más acerca de ella. ¿Qué te gustaría saber? Posted by Publinews Guatemala on Tuesday, October 16, 2018

¿Cuáles son tus defectos y virtudes?

Virtudes: Carismática, divertida y me gusta mucho sonreír. Mi estatura también la considero como una virtud. Ahora en los defectos: Soy un poco perezosa, me gusta dormir y comer mucho, además soy perfeccionista.

¿Qué ha cambiado en Paola antes y después de “La Academia”?

La seguridad con la que entré, esta era solo la necesidad que me notaran. “La Academia” me ayudó a aceptarme tal y como soy y a disfrutar el aquí y el ahora.