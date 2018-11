VIDEO. Athenas y su ministerio se presentará en Guatemala este jueves

Athenas nació en Buenos Aires, Argentina. Desde pequeña mostró su inclinación hacia el arte, especialmente en la música. Comenzó sus estudios de comedia musical a los 8 años.

A sus 10 años, participó en el programa "Canta Niño", de TeleFe. Después de esta experiencia inició a presentarse en diferentes escenarios.

En el 2013, tuvo la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, Brasil.

Finalmente formó su agrupación y a ella se integraron Francesco Mazza, Tobías Buteler y Tomás Shanon, con quienes ha grabado temas católicos de adoración al Santísimo. Meses más tarde contrajo matrimonio con Tobías.

Athenas cuenta con tres producciones discográficas: "Cristo Reina" (2014), "Me basta tu gracia" (2016) y "Todo es tuyo" (2018). Este último es el centro de su gira "Todo es tuyo tour", con el cual hará una parada en la Ciudad de Guatemala.

Yuly Pérez

La cantante compartió un espacio con Publinews, junto a su esposo Tobías. Esto nos compartió:

¿Cuál fue la experiencia que te llevó a seguir y servir a Dios?

Athenas: Somos parte de una comunidad que se llama Convivencias con Dios que son retiros de seis días. Yo tenía 18 años cuando hice mi primer retiro y nos dieron a Dios eucaristía todos los días. Esa fue la primera vez que tuve la experiencia de una eucaristía diaria. Me acuerdo que después de ese retiro me quedó un hambre y una sed de seguir recibiendo al Señor todos los días.

¿Cómo cambió tu vida para lograr asistir a la eucaristía todos los días?

Athenas: Entonces me empecé a levantar más temprano, me despertaba una hora antes para poder ir a la eucaristía y luego ir a estudiar. Así fue creciendo el amor al Señor. Uno se da cuenta de que no hay cosa más grande que eso. Y esto me llevó a la adoración al Señor.

La mayoría de veces los conciertos de Athenas son en preparación a una adoración a Jesús Sacramentado. ¿Por qué es así?

Athenas: Con Tobi nos dimos cuenta que no era la mismo un concierto sin adoración que uno con Jesús eucaristía. Es mucho mejor cuando está el señor. Ahora tratamos que en la medida de lo posible siempre esté expuesto Jesús Sacramentado. Porque somos un medio para adorar, para luego desaparecer y que la así la gente tenga un encuentro con Jesús.

En la actualidad, tu nación Argentina ha pasado por procesos legislativos para legalizar el aborto. ¿Ha sido difícil para el grupo presentarse y crecer en tu país?

Athenas: Nosotros tenemos pocos conciertos en Argentina, porque viajamos mucho por Latinoamérica, incluso a Europa. Esto nos ha dado la oportunidad de no depender de nuestro país en este momento tan duro para Argentina. Pero estoy segura de que el Espíritu Santo sigue obrando.

Decidiste seguir a Cristo desde muy joven. ¿Cuál es tu consejo para los jóvenes que están expuestos al mundo?

Athenas: Tenemos que ser radicales. Si no es radical tu opción por Él, la corriente te arrastra. Hoy no es fácil ser cristiano. Creamos en su promesa de que él nos dará el ciento por uno en la tierra y en el cielo. Que no hay nadie más que nos pueda dar plenitud y felicidad. No hay que tener miedo porque Dios está ahí para acompañarnos.

Sirven en el ministerio de alabanza con su pareja. ¿Qué mensaje le dan a los matrimonios?

Tobías: Jesús es la piedra fundamental, si hace falta él, hace falta todo. Que Jesús sea el primer lugar en nuestras vidas, pero que nuestra pareja sea el segundo lugar. Y cuidar ese amor, en los detalles, en los pequeños gestos.

Para el concierto de mañana, que es parte de la gira “Todo es tuyo”, ¿qué temas tienen listos?

Tobías: Estamos muy contentos porque traemos todas las canciones del nuevo disco. No podrán faltar “Digno de alabar”, “Cristo Reina”, “Espíritu Santo”, “Siempre te amaré”, entre otras.

La cantante @Athenasmusica se presentará este jueves 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Cuasiparroqia personal castrense San Miguel Arcángel. pic.twitter.com/Xkdwxihikx — Yuly Pérez (@YPerez_PN) November 21, 2018

Concierto

La presentación se llevará a cabo en la Cuasiparroquia Personal Castrense "San Miguel Arcángel", interior de la "Guardia de Honor", este jueves 22 de noviembre, a las 18:00 horas. Las entradas están a la venta en Todoticket.com. También habrá taquilla antes del evento.