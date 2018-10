Carlos Rivera confiesa por primera vez "el infierno" que vivió en La Academia

Carlos Rivera ganó La Academia hace algunos años y hasta ahora confiesa la pesadilla que vivió en TV Azteca.

"Muchos creerían que ganar uno de estos concursos te abre las puertas pero la realidad es otra, afirmó durante "La Voz… México".

Medios mexicanos revelaron que el cantante le dijo a una concursante del reality show de Televisa lo difícil que puede llegar a ser luchar por sus sueños.

"Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con Televisión Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes", expresó.

Por ahora el artista se encuentra en Argentina presentando su último disco, Guerra y anunció que en febrero de 2019 dará un concierto en la capital Buenos Aires.

Carlos logró consolidar su carrera gracias a su participación en una de las obras musicales más vista, El Rey León , dándole vida a 'Simba', la cual fue un éxito rotundo.

Ella lo respalda

Cada emisión de La Voz está cargada de sorpresas y es que en la etapa de las audiciones, los coaches han hecho hasta lo imposible para quedarse con las mejores voces.

Durante el casting del domingo pasado, otra exalumna de La Academia audicionó buscando un lugar en el proyecto de Televisa.

Se trata de Colette, quien fue ganadora del segundo lugar de la quinta generación e interpretó el tema 2Culpable o no", de Luis Miguel.

#Colette nos cuenta qué ha pasado durante su carrera y el motivo por el que pide una segunda oportunidad. ¿Con quién se quedará? #LaVozMexico https://t.co/opwhZ2aGFb pic.twitter.com/CuuBWbzGsW — La Voz… México (@LaVozMexico) 22 de octubre de 2018

A petición de Carlos, ella reveló el motivo por el cual hizo la prueba.

"No pude continuar por muchas firmas de contratos que tuve y acabo de ser libre y vine por una oportunidad", manifestó la participante.

"Sé lo que tú vives, lo que tú siente", le expresó a Colette después de su participación.