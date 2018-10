VIDEO. Ganadora de La Academia audiciona para La Voz México y así reacciona Carlos Rivera

Erika Alcocer Luna exintegrante La Academia audicionó para la nueva edición de La Voz México, que tiene como "coach" a un excompañero del reality, Carlos Rivera.

La bella rubia fue la ganadora de la segunda generación, por lo que sorprendió a los "coaches" con su impactante voz.

"Creo que el título del proyecto me ha definido (…) La voz es la que me acompaña y no me deja nunca y tengo 15 años como figura pública y cantando sin parar", mencionó la cantante.

Sin duda la reacción menos esperada fue la de Rivera, quien se mostró emocionado y conmovido. Luego confesó su admiración hacia ella.

"Fue muy especial, no sé cómo reaccionar. Ella ganó (…)Hoy que estés acá, siempre te he admirado. Sé la mujer que eres, la enorme artista que eres. Yo simplemente te quiero decir que te admiro. Estás mejor que nunca y es una nueva oportunidad para ti y se me acaban las palabras. Erika tu ya ganaste, yo ya gané, ganemos juntos aquí", dijo.

Y es que después de 15 años y 40 kilos menos, Erika está lista para enfrentar un nuevo reto en el canto.

No lo elige

Aunque todos pensaban que la cantante elegiría al también ex académico como "coach" no fue así y ella reveló la razón.

En entrevista con Odalys, Erika mencionó las razones del por qué participar en La Voz México.

"No te creas que fue fácil, tuve que lucha un poco con mi ego, los años de carrera que llevo, la gente que me conoce como figura pública y pues dije ¿voy o no voy? Pero lo más importante que me impulsó fue que pasé por una evolución. Tienes que mostrarle a la gente esta evolución no nada más por haber bajado 40 kilos sino porque en el proceso me quité y me puse cosas", dijo

¿Por qué no eligió a Carlos Rivera?

"Me imaginé todo lo que está sucediendo ahorita y me da mucha emoción, también así como él estaba emocionado yo también lo estaba. Primero me da muchísimo gusto verlo en la cima y me da cosita no haberme quedado en su equipo porque también lo pensé en ese momento de decisión. Creo que hay gente que estamos destinados para encontrarnos en la vida, entonces con Carlitos yo creo que es eso y estamos en el mismo camino y estamos en un proyecto nuevo para los dos y ya con eso me quedo y sé que no me va a dejar de querer por eso", destacó.

Además señaló que eligió a Maluma porque tiene un brillo especial.