Revelan que el final de “Toy Story 4” será emotivo y difícil de soportar

Tim Allen, el actor que pone voz al personaje de Buzz Lightyear, compartió que está sumamente sorprendido con el contenido de "Toy Story 4" y por el emotivo final. “Ni siquiera pude llegar a la última escena”, aseguró.

La película “Toy Story 4” es una de las producciones más esperadas para el 2019. Hasta el momento se conoce que será una secuela independiente de la trilogía original.

El estreno de "Toy Story 4" está previsto para el 21 de junio de 2019. Y esta vez, Tim Allen, el actor que pone voz al personaje de Buzz Lightyear, habló sobre algunos detalles de esta nueva trama.

Según información que ya se ha revelado, la trama conducirá a Woody y a Buzz en una nueva aventura para encontrar a la pastora Bo Peep, personaje al que no se vio durante la tercera película.

“Me encantaría ser un infiltrado (…) y decirles, pero no puedo. Tienen grandes personajes… pero un par de escenas hacia el final fueron muy difíciles de completar”, reconoció.

“Tengo que resistir y no ponerme emotivo, porque no quiero desvelar nada, pero es una historia increíble”, aseguró Allen durante la entrevista en The Talk.