Thalía explica por qué la gente cree que ella es una “loca feliz”

El lema de Thalía es siempre hacer la vida más divertida, situación que ha reflejado desde el inicio de su carrera cuando las flores en su vestuario era uno de sus sellos, y hasta la hemos vimos usar grifos de agua y velas como sostén en su video de “Piel morena”.

La última de sus ocurrencias, un video que publicó en su cuenta de Instagram, se hizo tan viral que la llevó a grabar un tema musical, el famoso “Me oyes, me escuchas”.

La cantante mexicana está llena de autenticidad y en noviembre podremos conocer por completo su disco titulado “Valiente”, la primera probada de esta producción fue el tema “No me acuerdo” junto a Natti Natasha y hoy Thalía estrena su segundo sencillo, otra canción con mucho ritmo latino: “Lento”, con la colaboración de Gente de Zona.

Publinews Internacional platicó con la intérprete sobre este tema y el cómo ve la vida.

Entre “No me acuerdo” y “Lento”, surgió “Me oyes, me escuchas”, cuéntanos sobre esta experiencia

Se coló (risas), este tema también irá dentro del disco como si fuera un bonus track porque realmente sí es parte de mí persona, es parte de algo que pasó. Esto me demostró que hay mucha gente como yo en este planeta que se quiere divertir, que se quiere reír y quiere sacar ese lado chistoso de la vida.

Me encanta tener esa complicidad con la gente y esta canción es el reflejo y la reivindicación de que en la vida existimos muchos locos felices sueltos.

Te vemos muy activa en redes sociales, ¿cuál es tu perspectiva sobre ellas?

Siempre he sido muy fanática de las computadoras, de la programación, además me gusta estar en contacto con mí gente.

En un principio era thalia.com, donde también había una infinidad de videos divertidos, pero todo ha evolucionado y ahora las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter lo hacen más inmediato con la gente que te sigue y es ahí donde uno reconoce a su tribu, donde haces conexión con la gente que ve la vida como tú, que sienten tu mensaje, que comparten tu opinión y ahí se van haciendo los grupos, me enfocó mucho en estar con ellos sin filtro.

Soy muy chismosa, me gusta involucrar a mi gente en lo hago.

¿Crees que las redes sociales te han permitido ha llegar a un nuevo público?

Indirectamente sí. Hay mucha gente que me sigue desde el principio y hay chavitos que me están conociendo, eso me encanta. Me gusta mucho que algo que yo disfruto como lo son las redes sociales, las aplicaciones, el editar videos, ellos también lo disfruten.

