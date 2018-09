Maroon 5 será el grupo invitado al medio tiempo del Super Bowl 2019

Maroon 5 será el grupo que amenizará el medio tiempo del Super Bowl LIII el 3 de febrero del 2019 en Atlanta, según dio a conocer Us Weekly, dicho medio afirmó que le hicieron el ofrecimiento a Adam Levine y éste aceptó el reto.

El espectáculo del medio tiempo es uno de lo más esperados del año por el impacto que puede generar tanto a nivel musical como de entretenimiento, por ello este año se buscó darle la oportunidad a la banda californiana que por el momento se encuentra de gira con su disco Red Pill Blues.

Us Weekly dio a conocer que Maroon 5 tendrá un espacio libre de conciertos a inicios de febrero, pues retomará sus conciertos a partir del 19 de febrero del 2019, luego de una pausa por el fin de año. Con esto les queda libre la fecha del 3 de febrero para el Super Domingo.

En 2015 uno de los integrantes del staff de la banda reconoció que les gustaría ser parte de un medio tiempo en el Super Bowl: “Nosotros queremos jugar muy activamente algún día en el Super Bowl".



Trayectoria

Maroon 5 ha lanzado canciones exitosas durante más de una década. El primer álbum de estudio de la banda, Songs About Jane, fue lanzado en 2002 y presentó éxitos como She Will Be Loved y This Love.

Foto: AFP

