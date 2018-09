¡Al fin! Ninel Conde responde a rumores sobre su “noche de pasión” con Luis Miguel

La vida romántica de Luis Miguel siempre ha dado de qué hablar. Considerado como uno de los solteros más codiciados, el cantante ha mantenido relaciones, formales y fugaces, con celebridades como Mariana Yazbek, Adela Noriega, Salma Hayek, Sasha Sokol, Patricia Manterola, Pilar Montenegro, Alicia Machado, Mariah Carey, Sofía Vergara, Stephanie Salas, Kate del Castillo, Aracely Arámbula y muchas más.

Mucho se ha especulado sobre posibles romances que jamás han salido a la luz. Entre ellos, una supuesta “noche de pasión” que vivió junto a Ninel Conde. Ninguno confirmó los rumores y decidieron no opinar al respecto por bastante tiempo.

Sin embargo, “El bombón asesino” decidió romper el silencio y finalmente aclarar la situación.

¿Estuvieron juntos?

Durante el fin de semana, los paparazzi y medios de comunicación abordaron a Ninel Conde para hacerle varias preguntas, entre ellas, confirmar si había tenido o no una relación con el intérprete de “Cuando calienta el sol”. “¡Ay, ya van a sacar esos temas! Óyeme no, no fue solo eso, ¿cómo se atreven?”, dijo la cantante.

Según expresó, ella no desea utilizar la fama de Luis Miguel para hacerse publicidad y prefiere mantenerse callada sobre esos temas. “Es que miren, como está de moda la serie, van a decir otra que quiere. No, yo no quiero, miren callada. ¡Qué idea sacar esos temas de hace 15 años!”.

Además, se valió de la nueva canción de Thalía para agregar:

“Si no me acuerdo, no pasó”

Para muchos de sus fans, su respuesta evasiva podría significar que sí pasó algo entre ellos.