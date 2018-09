Camila Sodi estalla y pide que la dejen en paz

Camila Sodi encarna a “Erika”, la novia del “Rey Sol” y según medios mexicanos también vive un romance con Diego Boneta en la vida real.

Sin embargo, la presión de la fama no la ha dejado vivir tranquila en los últimos meses. Puesto que Camila no está dispuesta a tolerar las críticas de los medios ni de sus seguidores.

Aunque siempre se ha mantenido al margen de las especulaciones y de la polémica, la famosa sorprendió esta semana a todos sus seguidores al defenderse de los comentarios negativos.

Sin embargo, muchos creen que no fue la manera correcta de como lo hizo. Pues la actriz se dispuso a dejar un contundente mensaje en sus redes sociales, en donde publicó tres Instagram Stories.

En las historias, Sodi señalaba con enfado a varias publicaciones por “tergiversar” la información, pero también sus seguidores se sintieron afectados.

“Yo sé que no debería de darle espacio a esta basura de ‘periodismo’. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que solo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones. Tomen responsabilidades por sus palabras y cómo estas pueden repercutir en la vida de la gente que lastiman. Les deseo mucho amor en sus corazones para que se curen y emitan luz y no jalen gente a la obscuridad”, expuso Camila.