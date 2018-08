Thalía aprovecha su video viral y lanza el tema oficial “Me oyen, me escuchan”

Desde hace algunas semanas Thalía se ha convertido en una sensación en las redes sociales gracias a un video que publicó en su perfil de Facebook y que rápidamente se hizo viral. Se trata de una transmisión en vivo (Facebook Live) que hizo en esta plataforma, en el que aparece hablando con sus fans y les pregunta si la “oyen, escuchan y sienten”.

Las redes estallaron y así nació el #ThaliaChallenge, un movimiento en el que incluso varias celebridades mexicanas se unieron para subir videos en los que imitan y hasta le hacen burla a la cantante. Causó tanta conmoción que una piñatería de México hizo una piñata de ella y otras empresas promocionaron camisetas y playeras con la popular frase.

La intérprete de “Equivocada” ha expresado que se siente muy contenta por el alcance que tuvo su clip. Dejó claro que no le molesta la respuesta que ha obtenido y llegó a pedir la piñata para su cumpleaños. Además, no se quedó ahí, pues ahora ha lanzado el tema oficial titulado “Me oyen, Me escuchan”. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Los usuarios reaccionan

Muchos usuarios se han mostrado molestos por la forma en que Thalía utiliza las redes sociales y el contenido que comparte. Esto ha llevado a que varios mexicanos organizaran una marcha en su contra, con el objetivo de pedir que “alguien” le quite el teléfono a la artista, para que ya no pueda publicar nada más.

Varias personas consideran que lo que comparte, la también actriz, es ridículo, tonto y sin sentido. Para otros, sus videos son causa de risa y muchos creen que ha sabido aprovechar sus momentos de fama de la mejor manera.

Esto sí que es saber reírse de uno mismo y sacar partido

Esto ya se salió de control

Cómo no amar a Thalía si sabe transformar las cosas malas en buenas

Mi nueva canción favorita

Thalía se la rifó, la verdad es que escucharía este tema todo el día

Está pegajosa