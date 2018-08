La guatemalteca Daniela Carpio relanzará su carrera musical en EE. UU.

La artista guatemalteca Daniela Carpio, actualmente conductora y productora en EE. UU. para la plataforma digital de Spanish Broadcasting System LAMúsica, en los programas ALTERLatino y @TBT, buscará presentar su propuesta musical en el país norteamericano.

Ahora, bajo el nombre artístico Di Wav y con un nuevo sonido después de tres años de ausencia en la música, la cantante presentará un material inspirado en un sonido electro-alternativo, y mostrará un lado más obscuro de su propuesta.

Otra nota que puede interesarte: Cantante guatemalteca revela haber sufrido graves abusos por parte de su expareja

Publinews conversó con ella acerca de lo que se viene en esta nueva etapa de la artista nacional.

¿Cómo surge la idea de cambiar tu nombre artístico?

Más que una idea, creo que era una necesidad artística que tenía. En estos últimos tres años han pasado muchas cosas en mi vida que definitivamente me han cambiado. Ya no soy la misma persona que era hace tres años y quería representarlo artísticamente. Un antes y un después en mi historia.

También puedes leer: La cantante Daniela Carpio revive con un doloroso mensaje muerte de Jorge Carpio

🥀⚡️💀 #Felizdomingo #sundayfunday #sundayvibes #mood #gunsnroses Una publicación compartida por Di WAV (@di.wav) el 19 de Ago de 2018 a las 7:49 PDT

¿Por qué Di Wav? ¿Qué significa?

Quería un nombre que representara mi arte, pero a la vez, que me sintiera cómoda e identificada con él. El “Di” es obviamente de Daniela, tengo muchos amigos que me llaman de esa manera. El “Wav” hace referencia a “wave”, ya que en mi música encontrarás un poco de inspiración del movimiento new wave.

También Wav es un formato de audio de alta calidad, y definitivamente representa mi música y lo que soy como artista. Así que, básicamente, para mi, son varios significados que fusionados hacen sentido.

También puedes ver: A estas sexy guatemaltecas debes seguir en Instagram en 2018

¿Qué me puedes contar acerca del sencillo “Dominos”, el sencillo con el que comenzarás esta nueva etapa en tu carrera?

Te podría decir que “Dominos” es muy diferente a todo lo que he hecho. Es una canción upbeat, con letras obscuras y un poco de sarcasmo quizás. Si me preguntas en que género entraría, es tan diferente que quizás sería un dark alternative pop.

La canción habla del efecto dominó y que básicamente toda acción tiene una reacción. La escribí junto con Marthin Chan, quien es también el productor de mi próximo álbum.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu carrera?

Luego de un largo bloqueo creativo, creo que me siento completa como artista y como mujer. Me siento muy agradecida con la vida por las diferentes situaciones y personas que ha puesto en mi camino este 2018. Escribí este álbum sin pensar en publicar uno.

Fue mágico el conocer a Marthin, hacer click creativo con él y poder escribir todos mis sentimientos, sin que nadie me dijera qué tenía que cantar o cómo tenía que sonar. Él simplemente me dejó crear y sentir, y creo que necesitaba eso en ese momento obscuro de mi vida. Fue un proceso liberador y muy real.

Pasaron 6 meses y nos dimos cuenta de que teníamos cerca de 20 canciones de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Me siento libre.

¿Cómo ha sido el proceso de escribir y grabar nuevas canciones?

Ha sido liberador. Atravesé un bloqueo creativo muy largo luego de sacar mi segundo álbum “El mundo me hizo así” y creí que nunca volvería a escribir. Extrañaba mucho la música y por primera vez, creo que me di el tiempo de hacer algo de lo cual me sintiera realmente identificada y orgullosa.

Yo, que soy una persona muy mental, me dediqué a sentir y a buscar mi sonido sin pensar. Definitivamente lo extrañaba y me siento muy feliz con la música que pronto compartiré con el mundo.