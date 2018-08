Cantante guatemalteca revela haber sufrido graves abusos por parte de su expareja

No soy de publicar este tipo de cosas, pero hoy senti la necesidad de compartir los secretos de mi corazón. Los ultimos 10 meses de mi vida he atravesado mucho dolor al salir de una relación muy tormentosa. La persona que un dia creí ser mi alma gemela, ha dejado en mi mucho dolor y continúa queriendolo causar. El insomnio se ha vuelto en mi fiel compañero, he perdido peso y aun sufro panico y ansiedad, producto del abuso que sufrí. Este rostro cansado, con lagrimas y ojeras, es producto de lo que llevo dentro. El maquillaje cubre lo fisico, pero no puede cubrir el alma. He logrado salir adelante por el amor de mis amigos, mi familia, la pasión que siento por mi arte, pero sobre todo, aprendiendome a perdonar y sanar las heridas que yo misma permiti. Soy muy bendecida al estar rodeada de tanta gente buena que me apoya, me aconseja, me entiende y me quiere. El estudio se volvio en mi terapia y de alli nacieron muchas canciones que pronto conocerán. No soy de dejarme vencer, aunque hay días que honestamente me cuesta. Se que no volveré a ser la misma, pero doy todo por ser la mejor versión de mi. Me he transformado y puedo decir que vivir esta pesadilla ha valido la pena para re encontrarme conmigo misma y aceptar y amar quien soy. Gracias a todos por su apoyo, ustedes saben quienes son. Le dan brillo a mi vida. 🖤✨

