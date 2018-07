La cantante Daniela Carpio revive con un doloroso mensaje muerte de Jorge Carpio

Tenía diez años, cuando ellos llegaron y me robaron la fe. Secuestro de sueños con capucha negra y M16. Y yo no sentía, estaba dormida… el dolor de perder. A veces me pierdo, en ese recuerdo del 93. Always on my mind, forever in my heart. 💜 #rip #unbesoalcielo #alwaysonmymind #missu #wishuwerehere #Guatemala #JorgeCarpio

A post shared by Daniela Carpio (@daniela.world) on Jul 3, 2018 at 6:49am PDT