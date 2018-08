Ariana Grande llora al recordar la tragedia de Manchester

La cantante lloró durante una entrevista el viernes para Beats 1 en Apple Music al recordar el concierto de 2017 en Inglaterra, cuando un agresor suicida mató a 22 personas.

La sola mención de Manchester hace llorar a Ariana Grande. Los terroristas “quieren que tengas miedo”, dijo. Los que se enteraron por las noticias pudieron dejar atrás al suceso. Pero para ella y quienes lo vivieron, se trata de “vivir en el momento” y no dejarse abrumar por el miedo.

Su álbum "Sweetener", estrenado el viernes, incluye una canción para los sobrevivientes de Manchester, "Get Well Soon".

Grande también habló sobre su novio Pete Davidson, del programa cómico "Saturday Night Live". Espera casarse dentro de cinco años y “probablemente” le gustaría tener tres hijos, dijo.

El atentado suicida que causó al menos 22 muertos y 59 heridos en la noche del lunes en Manchester, al término de un concierto de la cantante pop Ariana Grande, conmocionó a artistas y celebridades del mundo entero, que expresaron su horror.

El suceso ocurrió el 22 de mayo del 2017 y lo dieron a conocer los medios británicos que en primera instancia indicaron que se "escucharon dos explosiones fuertes". Ante tal situación y horas más tarde del lamentable suceso, la artista emitió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que indicó sentirse "quebrada".

