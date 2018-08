La triste historia detrás del "Niño pony" de México

Desde hace unas semanas, las redes sociales de los mexicanos se llenaron del más reciente meme: el "Niño Pony"; o "Niño My Little Pony".

Todo comenzó con un video subido por un par de locatarios de la famosa Friki Plaza de la Ciudad de México; lugar en donde venden cómics y productos de animé, etc.

Porque burlarse de una persona sin nombre y sin historia es muy fácil en Internet. Incluso aunque tenga lo antes mencionado. Ya no es extraño que en las redes sociales se pierda la empatía y la capacidad de comprender que los demás también son personas. Ese es el mal de nuestros tiempos.

No es el "Niño Pony", su nombre es Luis

El meme de este chico trascendió a convertirse en acoso. Se supo que trabaja en la Friki Plaza; así que muchas personas fueron a buscarlo hasta allá para humillarlo y burlarse de él con el objetivo de filmar videos o tomar fotos y viralizarse. Podríamos decir que es el nuevo "chiste" de la ciudad y el país.

¿Su pecado? Ser diferente y encima fan de la caricatura My Little Pony. Obviamente eso es algo que Internet no está dispuesto a perdonar; porque ya saben, en línea uno encuentra sólo a profesionistas exitosos con gustos adultos y refinados.

Ante todo este caos; las imágenes del pequeño Luis llorando afuera de la plaza por el bullying no se hicieron esperar. Y luego llegó su historia desde el Facebook de Inna Fenty;joven que asegurar conocer a Luis desde hace dos años e incluso subió un video con él.

Esto es lo que nos cuenta Inna del pequeño Luis: es un niño de bajos recursos que trabaja en la Friki Plaza haciendo "mandados"; así logra juntar un poco de dinero para apoyar a su mamá. Él necesita un transplante de córneas; pues quedará ciego en poco tiempo y sólo eso podría salvarlo. No tiene el dinero; pero trata de juntar con lo que le pagan los locatarios de la plaza por ayudarles en lo que pueda.

Luis no sabe leer ni escribir; pero los amigos que ha conseguido tratan de ayudarlo para que aprenda; aunque por sus problemas de vista no es trabajo fácil. Por el cariño que se le tiene al pequeño; la administración de la Friki Plaza cerró los locales de las dos personas que se burlaron de él en el primer video; mismo que se viralizó poniendo a Luis en el ojo del huracán.

Por último; Inna ha aclarado que hay muchos rumores falsos; incluyendo aquél que dice que Luis se ha suicidado. También lanzó una convocatoria para ayudar a Luis y conseguir ese transplante tan necesario en una publicación que hizo el viernes pasado.