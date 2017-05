Comparten videos del momento de la explosión en el concierto de Ariana Grande

A menos de 24 horas del atentado en el estadio Manchester Arena donde Ariana Grande daba un concierto, ya se reportaron al menos 22 personas fallecidas y 59 heridos.

Ahora circula en redes sociales el momento en que se escucha la explosión, después de que Ala cantante abandonara el escenario.

En el video se oye un estallido seguido de gritos del público y fans que corren buscando salidas de emergencia.

Mientras tanto, en otra grabación fuera del estadio se puede apreciar el estallido. Incluso, del lado izquierdo del clip se puede ver un resplandor en el momento de la explosión.

Según la empresa encargada del Manchester Arena, el atentado sucedió en las afueras del lugar, justo cuando el público se retiraba al finalizar el show.

La gira de Ariana Grande ha sido suspendida momentáneamente. Aunque no se sabe la fecha en que se reanudarán los conciertos, la cantante no se encuentra en condiciones para presentarse ante sus fans.

Ante tal situación y horas más tarde del lamentable suceso, la artista emitió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que indicó sentirse “quebrada”.

Su mensaje, traducido al español, dice:

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017