Verónica Castro habla de su escena en la cama en “La casa de las flores”

La exreina de las telenovelas en México durante los ochenta, con éxitos como "Los ricos también lloran", "Rosa salvaje" y "Mi pequeña Soledad", por fin está de regreso con “La casa de las flores”, un proyecto diferente a todos los que había hecho.

Verónica Castro decidió trabajar bajo las órdenes de Manolo Caro en la historia para Netflix, la cual ha roto distintos tabúes y sorprenderá a más de uno.

“No soy diferente, soy exactamente lo contrario de lo que han visto de mí, en mi carrera artística, no tiene nada que ver con los otros personajes que he hecho, soy otra persona, es otro momento de mi vida”, comentó Castro a Publinews Internacional, respecto a Virginia de la Mora, el personaje que interpreta en la serie.

¿Qué es lo que te ha dejado Virginia de la Mora?

Primero, el tener la oportunidad de trabajar a mi edad, hacer un personaje principal y estar en una plataforma como Netflix.

Y cuando Manolo me presentó al personaje yo dije "no puedo dar malos ejemplos" y me costó mucho trabajo porque vives con muchas marañas en la cabeza de otras épocas y te cuesta trabajo aceptarlo, pero entendí que era renovarse o morir.

Alxa mi amor por un besito como te encuentro? Cuidate. 😘🙏 pic.twitter.com/D3m9iXY9nM — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2018

¿Virginia te orilló a quitarte muchos prejuicios?

Aún lo estoy haciendo, porque somos una sociedad cerrada, difícil de cambiar las formas de ser y estas estructuras que traemos los viejos… nos cuesta trabajo pensar que tenemos que tener más apertura en muchas cosas .

El personaje me sirve porque, a parte de que me tengo que abrir a nuevas ideas, tengo que aceptar los distintos problemas por los que pasan mis hijos en la serie.

@fdelareguera Juampi genial gocé 😘😘😘😘❤️ A post shared by Verónica Castro (@vrocastroficial) on Aug 16, 2018 at 1:44pm PDT

¿Hiciste todo lo que se te marcó en el guión?

Cuando llegó el momento de hacer la escena de la cama, le dije a Manolo: "Ni desnudos, ni escenas sexuales" y no es porque te espantes, pero me gusta ver las escenas de sexo con una pareja linda, con cuerpos hermosos, pero ya que se vean arruguitas, es desagradable.

Sin embargo, él me respondió, "lo vas a hacer", ese día temblaba y sudaba, pero Manolo es muy talentoso, le dio una vuelta genial a la escena.

¿Te dejaste guiar por completo por Manolo Caro?

Sí, tenia que hacerlo, porque finalmente tenía que aceptar que nunca me había tocado un director que me torciera la mano y me dijera es por aquí. Yo le dije a Manolo "me pongo en tus manos", porque soy nueva en esto de las series y quiero que me dirijas y si hay necesidad de regañarme, soy responsable.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional