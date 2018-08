La Reina de Corazones se lucirá en el musical “Alicia en el país de las maravillas”

Los sábados y domingos del 4 de agosto al 23 de septiembre, a las 16 horas, en el Teatro Lux, se presentará el musical “Alicia en el país de las maravillas”, puesta en escena basada en los icónicos libros de Lewis Carroll: "Alicia en el país de las maravillas" y "Alicia a través del espejo".

La obra relata una historia clásica en la que el público acompañará a Alicia en un mundo maravilloso habitado por criaturas muy peculiares. El relato juega con la lógica, recreando un mundo de escenarios insólitos en donde la imaginación y el ingenio cobran vida.

También te interesará: Sumérgete junto con Alicia en el país de las maravillas

Publinews conversó con Lucía Montepeque, quien interpreta a uno de los personajes más famosos y coloridos de la obra: La Reina de Corazones, y quien ha participado en los montajes de “Chicago”, “Gospell”, “El insólito caso del señor Morton” y “Grease”.

¿Cómo fue tu primer acercamiento a la historia de “Alicia en el país de las maravillas”?

El primer acercamiento a esta obra fue la película de Disney y después me gustó el contenido literario; me identifiqué con muchas frases de la pieza original escrita por Lewis Carroll, y luego la excelente puesta cinematográfica de Tim Burton”.

También puedes leer: Ellos son las jóvenes figuras de la película “The Darkest Minds”

¿Qué piensas de tu personaje, la Reina de Corazones?

“Detrás de toda la maldad, la Reina de Corazones esconde una gran inseguridad y miedo; creo que detrás de todo tiene un gran corazón, pero solo ha aprendido a actuar como le han enseñado por generaciones, así que adoro toda su trayectoria emocional y personal”.

Otra nota que puede interesarte: Viralizan video en el que compañeros y director "destrozan" a Paola Chuc

Hablamos con Larissa del Pozo, quien interpreta a Alicia en el musical, y mencionó que tu personaje era muy retador de interpretar porque tenía que ser malvado y gracioso…

Mi Laricia hermosa, primero estoy tan contenta de poder trabajar con una amiga, actriz, bailarina y persona tan profesional y linda, me da tanto para trabajar, me alimenta de una energía increíble que le da luz también a mi personaje.

La inocencia de Alicia y su extrañez a los estatutos sociales del país de las maravillas, le parecen a la Reina sumamente confusos y misteriosos, lo que ayuda a crear esa tensión dentro del trama.

Pienso que lo que llega a ser cómico de la Reina de Corazones es la irreverencia, la bipolaridad y lo extremo de su personalidad. Lo retador es interpretar todos estos rasgos de manera extravagante sin llegar a sobreactuar, teniendo en cuenta que es un personaje fantástico.

¿Cuáles son los principales retos de la interpretación de la Reina de Corazones?

La parte vocal me ha costado mucho. Debido a que la mayor parte del tiempo está gritando, he tenido que descubrir técnicas para no lastimarme, ya que hubo una semana entera en la que tuve complicaciones vocales y me salieron nódulos en las cuerdas y no pude hablar.

¿Que puedes decirme acerca del maquillaje y el vestuario del personaje?

Para transformarme en la Reina de Corazones tardamos mucho tiempo, ya que es un equipo el que logra toda la imagen de la Reina, pero en maquillaje tardo alrededor de dos horas y media, y vestuario y peluca una hora con el micrófono.