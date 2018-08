Viralizan video en el que compañeros y director "destrozan" a Paola Chuc

Paola Chuc fue al elegida, el pasado mes de mayo, para representar al país en el reality La Academia, de TV Azteca.

Durante el tercer concierto, la joven brilló una vez más con su fantástica actuación. Al ritmo de una cumbia demostró su gran talento.

"Tiene espinas el rosal" de Grupo Cañaveral fue el tema con el que la artista nacional conquistó una vez más al emblemático panel de jueces.

Todos la llenaron de halagos y consejos; sin embargo, el mejor comentario fue de Arturo López Gavito.

"Quiero decir con todo respeto, ella es la mejor de toda la generación".

No todo es miel sobre hojuelas

Pese a que la guatemalteca se ha ganado la admiración de Edith Márquez, Edwin Luna, Horacio Villalobos y Arturo, dentro de la casa otra es la historia.

Un video que circula en las redes sociales muestra que Paola es víctima de algunas crueles bromas por su apellido.

Además, muestra al director Héctor Martínez diciéndole que no es la mejor de La Academia y que deje de creerse porque todos están allí para aprender.

"Paola no te creo nada, me molesta que los jueces digan que eres la mejor de esta generación, no lo voy a permitir. Por que no es verdad, no eres la mejor, te lo dice el director", señaló.

De acuerdo con Martínez, el reality mexicano es para formar artistas y que por eso las críticas son así.

Un nuevo reto tendrá esta semana, durante la entrega de temas a los alumnos a Paola le dieron el sobre con Mi razón de ser, de la Banda Sinaloense MS, de Sergio Lizárraga.

"Estoy seguro de que con este reto puedes brincar esta barrera, pero lo tienes que hacer con absoluta entrega, no te confíes ni un segundo", dijo el maestro Héctor Martínez, quien terminó dándole la mano.