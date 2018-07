Sumérgete junto con Alicia en el país de las maravillas

La obra clásica de Lewis Carroll subirá a escena en Guatemala el próximo 4 de agosto en el Teatro Lux. Un mundo lleno de fantasía y magia se instalará durante la temporada familiar de “Alicia en el país de las maravillas”.

Con un elenco conformado por 24 actores, la pieza teatral revivirá el mágico cuento de una niña llamada Alicia. Como preámbulo al evento, se realizó una conferencia de prensa donde se revelaron algunos detalles de la obra.

Con una escenografía sorprendente, la obra busca emocionar a los guatemaltecos quienes acompañarán a Alicia al país de la maravillas, un lugar en el que tendrá que perderse para encontrarse a sí misma.

La puesta en escena es dirigida por Alejandra Estrada y producida por Saravandah Producciones.

Un total de 24 personajes formarán parte de la obra “Alicia en el país de las maravillas”. La entrada tiene un precio de Q150 adultos y Q100 niños. pic.twitter.com/yq3yfLKbRg — Mónica Ávila (@MAvila_DP) July 24, 2018

Larissa del Pozo, quien personifica a Alicia, nos cuenta más detalles de la obra y el reto que conllevó interpretar su papel.

Háblame de tu personaje…

Alicia es una niña que vive en un mundo en el que no encaja. Ella siempre está rodeada de gente grande que le dice qué hacer. Pero Alicia es muy diferente y para los ojos de la sociedad eso es malo. Un día comienza a crear su propio mundo, el cual está lleno de fantasía, el cual hace alusión a su realidad de una forma positiva.

¿Cuál fue tu principal reto interpretando este papel?

Considero que el reto más importante fue personificar a una niña. En lo personal, siempre he sido una persona muy aniñada y dulce, pero uno va creciendo y madurante. Conforme pasa el tiempo es difícil recordar que se siente ser una niña curiosa.

¿Cuál es la escena que más has disfrutado?

No podría definirlo. Cada personaje le aporta algo increíble a la obra.

Hablando de personajes… ¿quién crees que tiene el más difícil?

El personaje de la Reina Roja es muy complicado porque tiene que ser muy estricta, pero también tiene que ser cómica. Balancear ambas personalidades resulta ser algo complicado, pero al final es muy chistoso.



¿En qué te identificas con tu personaje?

Uno siempre es distinto a lo que la mayoría de personas está acostumbrada a ver. Eso muchas veces hace que no nos sintamos cómodos en la sociedad. Siempre me siento fuera de ese camino, nunca me gusta hacer lo mismo que los demás.

Detalles de la obra

El elenco de la obra esta encabezado por Larissa del Pozo, quien encarna a Alicia, además de Lucía Montepeque como la Reina Roja.

Del 4 de agosto al 23 de septiembre estará en escena la obra “Alicia en el país de las maravillas”. La obra se exhibirá los sábado y domingo en el Teatro Lux. pic.twitter.com/f6b3NaNsZS — Mónica Ávila (@MAvila_DP) July 24, 2018

Por su parte, Levi Ramses interpreta al Conejo. Asimismo El Sombrerero es personificado por Johnnie Quijada.

La obra estará en escena los sábados y domingos, del 4 de agosto al 23 de septiembre, a las 16 horas, en el Teatro Lux, 11 calle y 6a. avenida, en la zona 1. El precio de la entrada es de Q100 niños y Q150 adultos.