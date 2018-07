Alicia Machado revela lo que piensa de aparecer en “Luis Miguel, la serie”

Aunque todavía no hay información oficial de qué tratará la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, existen muchas ideas de qué etapas del artista mexicano podrían retratarse en los nuevos episodios.

La actriz y modelo venezolana Alicia Machado, quien fue coronada Miss Universo en 1996 y que fue pareja del cantante mexicano durante los noventa, está en Guatemala para presentar la comedia “Goodbye… Charlie”, y conversó con Publinews acerca de si le gustaría ser parte de los próximos capítulos de la exitosa serie.

“Luis Miguel, la serie” tuvo muchos televidentes en Guatemala. ¿Te gustaría que un personaje de Alicia Machado fuera parte de la segunda temporada?

(Risas) Ojalá y me considere la producción. Ojalá y él me recuerde como yo a él: Con mucho cariño. ¿Quién sabe? A lo mejor y salgo por ahí.

¿Crees que es necesario que se produzca una segunda temporada?

Sí, y muchos esperan que aparezca Marcela, la madre de Luis Miguel. Pienso que, más que aparezca su mamá, se debe resolver lo que sucedió realmente.

A parte de eso, también creo que sería una buena idea presentar el resurgir de Luis Miguel como artista, porque tuvo una época pobre, que le estuvo yendo mal en sus asuntos personales. El hecho de que alguien sea famoso, cante bien y tenga dinero, no quiere decir que no se tengan problemas en la vida.

Si llegaras a aprecer en los próximos episodios, ¿ómo te gustaría ser representada?

Imagínate, en ese tiempo era Miss Universo, tenía 18 años. Espero que pongan a una vieja hermosa, como yo estaba en ese tiempo. Mi compañera de elenco en "Goodbye… Charile" mencionó que una buena idea sería que me interpretara alguien como la mexicana Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, pero lo que sucede es que yo era rubia en esa entonces y también hay otros detalles.

Repito, yo era Miss Universo, deben poner a una joven así, guapísima. Bastante que me costó mantenerme guapa en ese tiempo.

Ahora que lo mencionas, ¿qué recuerdas más de esos años en que compartiste mucho tiempo con Luis Miguel?

Él me aconsejaba mucho. Fue alguien que para mí fue muy importante porque, justo todo lo que me sucedió ese año, él me dio su apoyo incondicional y me aconsejó enfrentarme a la prensa y a lo que estaba viviendo, algo que para mí era nuevo. Así que, si me sacan, ¡qué padre!, ¡chévere!

