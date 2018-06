Rematan una pistola de Han Solo en “Star Wars” en US$ 550 mil

La pistola láser de Han Solo en "Star Wars Episode VI: Return of the Jedi" fue vendida en 550 mil dólares, anunció en Twitter la casa de subastas Julien, superando las estimaciones, que la cotizaban en entre 300 mil y 500 mil dólares.

La falsa arma, de unos cuarenta centímetros y hecha básicamente de madera, fue expuesta el mes pasado en Nueva York en el local de Julien tras haber estado durante unos treinta años en manos de James Schoppe, director artístico de la película "Return of the Jedi", estrenada en 1983.

SOLD for $550,000! An original Han Solo blaster used in Star Wars: Return of the Jedi! Sold today in our "Hollywood Legends" memorabilia auction at @PHVegas and online at https://t.co/TiME89uOXn! #StarWars #MovieProp #ReturnOfTheJedi #HarrisonFord #HanSolo pic.twitter.com/2rOfllZlSZ

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 23, 2018