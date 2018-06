Casa de Dios, de la mano de Cash Luna, apoya con varias acciones a los damnificados

Estamos en uno de los albergues de Escuintla, Guatemala, viendo cómo canalizamos la ayuda a través de las autoridades. El equipo de rescatistas de Zaka, @legendariosrec, #BancoDeAlimentos, psicólogos y maestros de @iglekidscasadedios se han unido a la ayuda de aquellos que lo necesitan. Se necesita tu ayuda en oración y con alimentos, medicina, juguetes. Acude al centro de acopio ubicado en @casadediosoficial Fraijanes, o en @lead.gt (Zona 16, Paseo Cayalá).

