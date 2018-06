Cash Luna publica mensaje por las víctimas y fans le piden apoyo

La catástrofe que provocó la erupción del volcán de Fuego dejó más de 60 personas fallecidas, este triste acontecimiento hizo eco en las redes sociales.

Esta tragedia unió a los guatemaltecos, quienes por medio de trabajo voluntario, donaciones o compartiendo la información necesaria han demostrado que en medio de dolor podemos ser solidarios.

Además han utilizado sus cuentas en las redes para expresar su pesar por las pérdidas que dejó este hecho.

Uno de los que se unieron para mostrar su solidaridad fue el pastor Cash Luna, quien publicó un emotivo mensaje pidiendo una oración por las víctimas.

Sus seguidores de inmediato se percataron de su mensaje y no dudaron en responderle con una petición especial.

El domingo 3 de junio, el volcán produjo una explosiva erupción que lanzó cenizas a miles de metros de altura en la atmósfera.

La mortífera mezcla de ceniza, fragmentos de rocas y gases se precipitaron hacia las barrancas y cauce de ríos en las faldas del volcán.

Estas olas de material piroclástico se movieron a una velocidad aproximada de 80 kilómetros por hora, con lo cual fácilmente derribaron árboles, viviendas o cualquier cosa a su paso.

La imagen satelital muestra que la columna se esparció en la atmósfera a través de un banco de nubes.

El análisis de la fotografía muestra que los vientos empujaron a la nube de polvo hacia el este del país.

Fuego, one of Central America’s most active volcanoes, produced an explosive eruption on June 3 that sent ash billowing 1000s of meters into the air. One of our @NASAEarth satellites captured this image, while another made observations of sulfur dioxide: https://t.co/d7WJvjSHOo pic.twitter.com/eNzibiIzdM

— NASA (@NASA) 4 de junio de 2018