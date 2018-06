Casa de Dios une esfuerzos y envía varios equipos para atención de niños y víctimas

Ayudemos a nuestros hermanos que necesitan nuestras oraciones y pañales, agua pura, alimentos preparados, artículos de higiene personal, suero oral, jugos tetrabrik, medicina: crema sulfaplata, gasas, vendas, etc. Esperamos tus aportes en las bodegas de Banco de Alimentos, Km. 21.5 carretera a El Salvador, de 8:00 a 5:00 pm.

