VIDEO. Televisa y TV Azteca de nuevo en guerra y pelean por esta famosa

Siempre ha existido la competencia entre Televisa y TV Azteca; sin embargo, en los últimos meses una guerra se ha desatado entre ambas.

El conflicto no tendrá fin mientras las empresas se sigan "apoderando" de las estrellas consentidas, como la polémica que generó Atala Sarmiento.

Ahora sale a relucir que hay una famosa que ambas televisoras ansían tener en sus filas y harán todo lo posible por lograrlo.

Con el regreso de La Academia, Azteca la tiene en la mira para su panel de jueces, pero Televisa no se rinde para arrebatársela a su competencia.

Se trata de Lolita Cortés, quien declaró que para regresar a la pantalla chica analiza propuestas laborales tanto de empresa de San Ángel como de Azteca.

"Vinieron propuestas de las dos televisoras y estamos platicando todo eso. Aceptaré la que me motive y me mueva más. Tengo que hacer el recuento de los daños y de los años, debo poner en la mesa todo lo que he vivido y lo que quiero vivir", expresó la cantante.

La también actriz reveló que el tema económico no influiría porque ambas empresas le ofrecen prácticamente el mismo pago.

"No tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo vivido, con las experiencias y con lo que me voy a sentir mejor. Qué es lo que mis hijos, mi madre y mi hermana quieren ver de mí. No deseo quedarles mal y quiero tratar de hacer lo que me haga sentir bien", aseguró.