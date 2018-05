Conoce a ocho de los 16 finalistas guatemaltecos que buscan un lugar en “La Academia”

El domingo 13 de mayo, en el centro comercial Los Próceres, se realizó el gran casting de “La academia” en Guatemala, en donde cientos de jóvenes llegaron a probar suerte. No importando la lluvia, el calor o el hambre, los participantes esperaron su turno tras largas horas.

Luego de que un jurado calificador compuesto por grandes artistas guatemaltecos eligiera a los semifinalistas, se realizó un filtro más para elegir a los finalistas.

Al final de la noche del domingo, los nervios y la emoción invadieron a 16 jóvenes que fueron elegidos por la producción de TV Azteca México como finalistas.

Jóvenes provenientes de diferentes departamentos del país, hacen largas filas para poder formar parte del casting de la @lacademiaazteca Guatemala. pic.twitter.com/mFIU3JuFyr — Mónica Ávila (@MAvila_DP) May 13, 2018

El nombre del ganador se dará a conocer la noche en que arranque la nueva edición de “La academia”.

A continuación haremos un repaso de los perfiles de ocho de los 14 participantes, quienes además nos cuentan que pasó por su mente al escuchar su nombre como finalistas.

María Fernanda Reyes Chamorro

18 Años

Originaria de Mixco

“Al escuchar mi nombre no tenía ni la menor idea de cómo reaccionar. Quería abrazar a medio mundo, daba brincos por todos lados”.

Jairo Sebastián Urruela Gordillo

20 años

Originario de San Miguel Petapa

“En el momento que escuché que era uno de los finalistas sentí algo muy bonito, mi piel se erizó. Solo quería agradecer por la oportunidad. Si me eligen tendré una gran responsabilidad, ya que quiero representar bien a mi país”.

Walter Geovanny Araujo Sagastume

24 años

Originario de Mixco

“Cuando dijeron que estaba dentro de los finalistas fue un éxtasis y adrenalina explotando en mi corazón. Quería abrazar a mis papás”.

Alfredo René Lemus Solís

22 años

Originario de la zona 6

“Ese momento lo recordaré toda mi vida. Pude ver cómo Dios me ha permitido cumplir mis sueños, es un logró que se va al cielo, que es donde se encuentra mi madre”.

Evelyn Nineth Velásquez Rubio

20 años

Originaria de Mixco

“Al escuchar mi nombre no sabía que hacer ni que decir. Estaba súper emocionada y sorprendida. Cuando mis amigos me abrazaron no pude contener las lágrimas. Valió la pena comenzar hacer cola desde las 4 de la mañana”.

Pablo Payson Villela

19 años

Originario de Antigua Guatemala

“Me sentí agradecido con Dios con todos mis seguidores. El hecho de poder participar y representar a mi país siempre ha sido mi motivación”.

Javier Marcelo Méndez Chacón

18 años

Originario del departamento de Guatemala

“Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer. Me quede en shock, no paraba de sonreír. Fue un momento que siempre soñé, si sintió muy bonito”.

Ligia Mariana Ramírez Borrayo

20 años

Originaria del departamento de Guatemala

“Cuando escuché a los jueces decir ‘estás con nosotros’, lo primero que hice fue gritar de la emoción. Me sentí con ganas de llorar y abrazar a mis seres queridos. Fue algo que siempre deseé y por fin lo logré”.