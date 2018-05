Conoce a Camila Orantes, el nuevo talento musical guatemalteco

Con 19 años, Camila Orantes, (“Cami” para los amigos) da su primer paso como cantautora nacional al lanzar la canción “Solo tuya”. La artista, que ha estudia música en el Centro de Estudios Artísticos, con Napoleón Robleto, afirma que está decidida a darlo todo en esta profesión.

“Siempre he cantado, es algo que siempre he hecho”, le comenta la joven artista a Publinews, durante una entrevista en la que nos habla acerca de qué trata su canción, de cómo se quiere ver en el futuro de la composición musical y de algunas de sus influencias musicales.

Acabas de grabar una canción…

“Solo tuya” es una canción de género latin pop y súper romántica. La hicimos con Nico Farias, productor guatemalteco que se graduó de la Universidad de Berkley. La grabamos en EE. UU. Es muy romanticona.

¿Qué tan románticona? ¿Es estilo “mal de amores”?

No, es optimista con el mensaje de “tú y yo hasta el final” y “no me importa lo que la gente me diga”. Al final, lo que uno siente es lo importante. Habla de amor puro.

¿Y cómo fue trabajar con Nico?

Súper cool. Primero, es joven y nos llevamos muy bien. También es muy profesional, lo que nos ayudó mucho. Si algo no me gustaba o no me parecía correcto, se lo decía y él lo tomó muy bien.

También me instruía y decía: “Mirá Cami, esto sí y esto no”. Nunca hubo un rose o algo feo. Inclusive, puedo decir que se formó una amistad.

¿Qué instrumentos se escuchan en la canción?

La batería y el piano son los únicos instrumentos que se grabaron de manera acústica. Los demás fueron electrónicos. El baterista que participó es el que de la cantante mexicana Sofía Reyes.

¿Cuándo comenzaste a cantar?

Canto desde que era pequeña. Creo que desde que hablé, también canté. Desde pequeña participé en festivales y concursos del colegio. Desde los 16 años que he estado recibiendo clases. Ahora, ya decidí hacerlo de manera profesional, no solamente de hobby.

¿Cómo te ha ido con los videos que subes en tus redes sociales en donde interpretas covers?

Eso lo hice para comenzar a darme a conocer. Sabía que en algún momento presentaría una canción propia. Las personas me comenzaron a conocer, creo que fue una base y las personas se dieron cuenta de que no salí de la nada. Por eso comencé a tener seguidores y ahora ya me atrevo a más.

¿Tienes a algún artista que te haya influenciado?

Ricardo Arjona es mi favorito, lo amo. Y me encanta que ha sido muy perseverante, hasta que logra lo que quiere. Sofía Reyes también me encanta. Me gusta cómo maneja su estilo y sus redes sociales. Creo que he aprendido mucho de ella.

¿Cuáles son tus aspiraciones para tu carrera?

Quiero seguir sacando música nueva, eso es lo más importante. También quiero cantar más en vivo para tener más contacto con el público, y no parar. Muchos sacan una canción y ahí se quedan. Quiero presentar canciones nuevas hasta donde se pueda.

No sueño con ser una estrella súper famosa con premios Grammy, pero sí quiero dedicarme toda la vida a la música, ya sea que me de poquito o mucho.