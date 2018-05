España le abre las puertas a la guatemalteca Lorena Pinot

No te lo pierdas! 😊😊 #SinArgumentosRemix (LINK en mi BIO) #Repost @hugosalazar_ with @get_repost ・・・ Hoy viernes a las 12.50 se emite la entrevista y actuación en @estandocontigo de @cmm_es del feat #sinargumentos con @lorenapinot … Gracias @davidldelmoral @julia_rubio_ @alfonsohevia y todo el equipo por el trato tan cariñoso😘😘 #tv #castillalamancha #estandocontigo #viernes #friday #sinfiltros #gracias #musica @guitarrasalhambra

A post shared by L O R E N A P I N O T (@lorenapinot) on Apr 27, 2018 at 3:14am PDT