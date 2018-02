VIDEO. Kylie Jenner presume por primera vez a su hija Stormi en Snapchat

A pesar de que Kylie Jenner hizo perder a Snapchat más de 1.3 millones de dólares en cuestión de minutos por decir que no le gustaba la nueva actualización, compensó a la empresa con un video que enloqueció a los fans.

A casi un mes de que nació la pequeña Stormi, su famosa madre presumió en su cuenta de Snapchat el diminuto pie de la bebé.

La orgullosa mamá tomó el pie de su hija con mucha ternura mientras dice “Los deditos de los pies hermosos de mami”, finalizando con un sonido de emoción por su primer retoño.

Esta es la segunda vez que Kylie deja ver las extremidades de la bebé más famosa del mundo, aunque todavía no ha presentado públicamente el rostro de la pequeña.

A pesar de esto, en su cuenta oficial de Twitter, la joven de 20 años aseguró que se parece a ella cuando era recién nacida.

"Está muy bien, me paso todo el día mirándola. Y es igualita que yo cuando era una bebé", respondió a un fanático en especial que le preguntó por la evolución de su retoño.

she’s good 😊 still staring at her all day. she looks just like me when i was a baby 😊 https://t.co/fEFsSeNO6Z

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018