Kylie Jenner revela a quién se parece su hija Stormi

Aunque los detalles de la nueva vida de Kylie Jenner como mamá se mantienen muy en privado, la estrella de televisión ha compartido alguna información con sus seguidores.

Con a penas 22 días de nacida, la pequeña Stormi es una de las bebés más famosas del mundo y todos quieren saber lo que sucede con ella.

La más pequeña del clan Kardashian Jenner ha querido llevar su maternidad alejada de las cámaras, pero no puede evitar compartir ciertas cosas en sus redes sociales.

Debido al gran interés de sus seguidores por Stormi, la joven de 20 años de edad no resistió a responderle a un fanático en especial que le preguntó por la evolución de su retoño.

"Está muy bien, me paso todo el día mirándola. Y es igualita que yo cuando era una bebé", escribió en su cuenta de Twitter la madre primeriza.

she’s good 😊 still staring at her all day. she looks just like me when i was a baby 😊 https://t.co/fEFsSeNO6Z

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018