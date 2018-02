Las primeras fotos de Kylie Jenner después de dar a luz a su primera hija

Hace dos semanas que Kylie Jenner se convirtió en madre y, tras una larga ausencia en sus redes sociales, hizo su gran regreso.

En su cuenta oficial de Instagram, la joven publicó dos fotografías donde aparece en el asiento del conductor de un auto Bentley mientras luce su outfit deportivo Adidas de color corinto, el cual hace juego con el interior del vehículo.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 12, 2018 at 5:38pm PST

Parece ser que la estrella de televisión está lista para retomar su vida ante sus millones de fanáticos.

Con la ayuda de su mejor amiga, Jordyn Woods, y su familia, la más pequeña del clan Kardashian-Jenner ha tomado su papel de la maternidad muy bien.

"Kylie tiene un instinto maternal natural, pero también es cierto que toda la experiencia le está resultando algo abrumadora, y ha estado apoyándose a Kris durante sus primeros días con Stormi en casa. Kris le ha dado consejo y, por supuesto, también es un par de manos extra para ayudarla con el bebé", dijo una fuente cercana al portal Us Weekly.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

Aunque en estas fotografías publicadas no muestran su figura posparto, Kylie fue captada por los paparazzis por primera vez en mucho tiempo.

A pesar de haber dado a luz hace casi dos semanas, Jenner fue vista en Los Ángeles acompañada de Woods mientras se dirigían a una reunión de trabajo.

Sin embargo, los habilidosos fotógrafos lograron captar el nuevo cuerpo de la madre primeriza.

Luciendo un short negro de cintura alta y una chaqueta blanca, sus curvas quedaron al descubierto mostrando que ha tenido una pronta recuperación en tan poco tiempo.

Kylie Jenner​ stepped out just over a week after giving birth to Stormi. pic.twitter.com/oWkrKcAkDb

— E! News (@enews) February 12, 2018